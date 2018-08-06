أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وطبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية قيام الطبيب باصطناع واستعمال شهادة دبلوم النساء والتوليد بتقدير عام "جيد" منسوب صدورها إلى كلية الطب جامعة قناة السويس، وتقديمها إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية وحصوله من خلالها على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر.

وكانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية، القسم الثالث، قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 623 لسنة 2016 والتي باشرها محمود يونس، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى فوزي، مدير النيابة.

واستمعت النيابة لشهادة كل من المفتش المالي والإداري بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، وكذا الطبيب الاستشاري الأول للنساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام حالياً وسابقاً رئيس قسم النساء والتوليد بنفس المستشفى، ونقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية، والذين اتفقت شهادتهم على قيام المتهم الأول بالاشتراك مع آخرين في اصطناع شهادة دبلوم النساء والتوليد والمؤرخة في 14 نوفمبر 2005، وذلك عام 2013 بتقدير عام جيد، وقد ثبت من التحقيقات عدم صحة الشهادة وأن المتهم لم يحصل على أي دبلومات عن عام 2005 من جامعة قناة السويس، كما أن المذكور هو من قام بتقديم تلك الشهادة إلي نقابة الأطباء بالإسماعيلية بتاريخ 2013، وتم تقديمها أيضاً إلى قسم السجلات بالمديرية وتم ترقيته بناء على ذلك من طبيب مقيم إلى طبيب مؤهل نساء وتوليد بالقرار رقم 7283.

كما ثبت أيضا تقديم المتهم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية والحصول على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر وذلك في يناير 2013، وقيامه بالاشتراك مع آخرين باصطناع القرار رقم 3515 لسنة 2016 والمتضمن ترقيته من أخصائي إلى استشاري، واستعماله القرار سالف الإشارة إليه وتقديمه إلى جهة عمله بالمستشفى العام بالإسماعيلية ضمن الملف الخاص به.

وقام أيضاً بتقديم شهادة دبلوم النساء والتوليد سالف الإشارة إليها، لمدير مستشفى الإسماعيلية العام وذلك للموافقة على انضمامه إلي أسرة التلقيح المجهري والخصوبة، كما قام بذكر عبارة أنه الوحيد الحاصل على دبلوم النساء والتوليد عام 2005 وكذا الزمالة المصرية عام 2013، وتم الموافقة على طلبه، بناء على الشهادة المزورة، إضافة إلى قيامه بفتح مركز طبي للنساء والتوليد بمنطقة "عين غصين" بالإسماعيلية وذلك بغرض مزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بإنشاء المركز الطبي، حيث أنه لم يتبع الإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص اللازم لفتح مركز طبي.

كما ثبت من التحقيقات قيام مدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف له من وجود مركز طبي خاص بالمتهم الأول غير مرخٌص وذلك منذ عام 2016.

وكشفت التحقيقات بالنيابة الإدارية من خلال تكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالإسماعيلية أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الوارد بالشهادة السالف الإشارة إليها والصادرة على نموذج معد لذلك بكلية الطب جامعة قناة السويس، قد انتهى إلى عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة بالشهادة، الأمر الذي يؤكد أن تلك الشهادة غير صادرة من تلك الكلية باعتبارها مقلدة، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.