صرحت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، بأنه تم أمس إتاحة شراء كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي الحر، بمكاتب البريد المصري المميكنة، مشيرة إلى أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى يوم إنتهاء التقديم الأربعاء 5/9/2018

وأضافت مي عبدالحميد: تم توفير عدد 202 مكتب بريد مميكن لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، وذلك كما يلي:- منطقة القطامية بمكاتب (التجمع الخامس– التجمع الأول – بدر – مدينتى – الشروق – السلام ثاني – النهضة – المجاورة 9 – العاشر تانى – القطامية)، منطقة حلوان بمكاتب (السادات – سادس – الصف –اطفيح – الاقواز – حلوان الحمامات – حدائق حلوان - حلوان الغربية – المجمع السكنى – كفر العلو)، منطقة جنوب القاهرة بمكاتب (باب اللوق – مجلس الشعب –القصر العيني – المعادي الجديدة – القلعة – منيل الروضة - السيدة زينب – المعادي – الهضبة الوسطى – باب الخلق)، منطقة شرق القاهرة بمكاتب (هليوبوليس غرب– مساكن مدينة نصر – العباسية أول – منشية البكري – دير الملاك – هليوبوليس الحرية – الحي السادس – النزهة الجديدة – حدائق القبه – حلمية الزيتون)، منطقة وسط وشمال القاهرة مكاتب (القاهرة الرئيسي – الفجالة – شبرا مصر – الزمالك – الغورية – الأزهر – مساكن الترعة – الظاهر – الزاوية الحمراء – روض الفرج)، منطقة الجيزة بمكاتب (الأهرام – سنترال الهرم – الربيع الجيزى – المنيب – الجيزة أول – الأورمان – جامعة القاهرة – الدقي – العجوزة – المهندسين – إمبابة –المنيرة الغربية – مدينة العمال – ارض الجمعية – مجمع خدمات الوراق – زنين – مساكن كفر طهرمس – نادى الزمالك – نادى البنك الاهلى)، منطقة الفيوم بمكاتب(الفيوم الرئيسي – سنترال الفيوم – ابشواى الرئيسى – دار الرماد – الجون – سنورس الرئيسى – طامية الرئيسي – هوارة عدلان – فانوس – هوارة المقطع – اطسا فرعى)، ومنطقة شمال أكتوبر بمكاتب (6 اكتوبر الرئيسى – الحى الثالث – الحى السابع – وردان – ناهيا – منشأة القناطر – مجمع الخدمات – مدينة الفردوس – الحى المتميز – الجلاتمه – اوسيم – نادى اكتوبر – الحى السادس – الحى الأول زايد – المنطقة الصناعية – كرداسة – البراجيل – الشيخ الحصرى)، ومنطقة جنوب أكتوبر بمكاتب (منا الأمير – العياط - البدرشين – الواحات البحرية – شبرامنت – منيل شيحة – مزغونه)، ومنطقة برج العرب بمكاتب (المركز التكنولوجى – الحمام الرئيسى –العامرية – النوبارية – مينا البصل – الورديان – الهانوفيل – ابيس الثانية)، ومنطقة الاسكندرية بمكاتب (مركز حركة الاسكندرية – المنشية – اسكندرية – سيدى جابر– السراى – محطة الرمل – العطارين – امبروزو – تفتيش السيوف – العوايد)، ومنطقة البحيرة بمكاتب (دمنهور – ابوحمص – دلنجات – ايتاى – كوم حماده – كفر الدوار – ابوالمطامير – شبراخيت)، ومنطقة مطروح بمكاتب (الضبعة – العلمين – سيدى برانى – مطروح الرئيسى – مطروح فرعى)، ومنطقة أسيوط بمكاتب(أسيوط النموذجى – القرية التكنولوجية – البدارى – ساحل سليم – الخزان – أسيوط الجديدة – مبارك – منفلوط)، ومنطقة المنيا بمكاتب (المنيا الرئيسى – المنيا فرعى – المنيا محطة – المنيا الجديدة – الشباب والمستقبل – المنطقة الصناعية)، ومنطقة أسوان بمكاتب (كوم امبو – السبعين نصر – النوبه – كلابشه – دراو – ادفو – سلوا –اسوان – القيسارية– السيل)، ومنطقة قنا بمكاتب (قنا – ميدان المديرية – فقط – قوص – دشنا – نجع حمادى – فرشوط – ابوتشت – الوقف – نقادة)، ومنطقة الأقصر بمكاتب (الأقصر - العواميه – سيدى ابوالحجاج –الكرنك – الضبعية – القرنه – العديسات – ارمنت اسنا – الدير اسنا)، ومنطقة البحر الأحمر بمكاتب (الغردقة الرئيسى – الغردقة فرعى – ميناء الغردقة – سفاجا فرعى – بترول غارب – القصير الرئيسى – مرسى علم – الشلاتين – الجونه السياحى)، وبمنطقة سوهاج بمكاتب(سوهاج الرئيسى – سوهاج فرعى – ناصر سوهاج – جهينة – طما – صلاح سالم – شارع التحرير – المراغه – البليان – دار السلام – اخمين – جرجا – المنشأة –ساقلته).

وأوضحت أن اختيار الوحدة السكنية المراد شراؤها يتم من خلال أولوية الحجز بالموقع الإلكتروني بعد سداد مقدم جدية الحجز بأحد مكاتب البريد المصري المميكن المشار إليها، وقد تم إتاحة كافة الوحدات السكنية المتاحة للحجز للمشروع بالموقع الرسمي للصندوق مع إمكانية الإطلاع على كافة البيانات الأساسية من حيث المواقع والعناوين وكود الحجز الخاص بكل وحدة سكنية على حدة من خلال الرابط www.mff.gov.eg.

وأضافت مي عبد الحميد أنه تم إعداد فيلم تسجيلي يوضح تفاصيل خطوات الحجز بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال الرابطhttps://youtu.be/Zx1l7UIi4aA.

وأعلنت أن إمكانية الحجز للوحدات السكنية سوف تتاح بدءا من يوم الأحد 12/8/2018، لذا ننصح المواطنين بالاستفادة من الفترة الحالية بالإطلاع على كافة الشروط والإجراءات وسداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل حساب للمواطن على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق والحصول على كود التفعيل الذي يتم إرساله على التليفون المحمول المسجل على الموقع، وذلك للراغبين في حجز الوحدات السكنية والتقديم في الأسبوع القادم بحيث يتمكن المواطن الحاجز من التقديم فور فتح باب الحجز والحصول على أولوية فى اختيار الوحدات قبل نفاد الوحدات المتاحة.

وأشارت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن من لديه أي تساؤل أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهى 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول أو 090071117 من أى خط أرضي.