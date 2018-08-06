أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الإثنين، احتجاز " 6 إرهابيين" بشبهة ضلوعهم بمحاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، خلال عرض عسكري، أمس الأول.

وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول، في تصريحات صحفية إن طائرتي "درون" كل واحدة منها محملة بكيلو غرام من المتفجرات البلاستيكية "سي 4"، تم إطلاقهما نحو مادورو، وزوجته، ومسؤولين كبار آخرين، أثناء خطاب للرئيس في الذكرى السنوية الـ81 لتأسيس الحرس الوطني.

وأضاف أن إحدى الطائرتين كانت موجهة لتنفجر فوق الرئيس مادورو، والأخرى أمامه مباشرة.

وأوضح الوزير أن الجيش تمكن من تحريف طائرة منهما عن مسارها بشكل إلكتروني، فيما تحطمت الأخرى في مبنى سكني على بعد شارعين.

وتابع: "لدينا الآن 6 إرهابيين وقتلة محتجزين؛ وفي الساعات القادمة قد يحصل مزيدا من الاعتقالات".

وفي وقت سابق أمس، اتهم مادورو "بعض فصائل اليمين المتطرف داخل فنزويلا المتواطئة مع متآمرين في بوغوتا وميامي" بالوقوف وراء الهجوم.

وفجر اليوم الأحد، ذكرت العديد من وسائل الإعلام، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، بواسطة طائرات مسيرة محملة بمتفجرات، أثناء إلقائه كلمة بإحدى المناسبات العسكرية، في العاصمة كاراكاس.