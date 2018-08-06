تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي بمحافظة بورسعيد في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات البترولية الكبرى، وذلك للوقوف على تقدم الأعمال في باقي مراحل إنتاج الغاز من الحقل العملاق الذي بدأ باكورة إنتاجه في منتصف ديسمبر الماضي والإطلاع على الإستعدادت الجارية لوضع مراحل جديدة من الحقل تباعًا على خريطة الإنتاج وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وأعلن "الملا" خلال جولته بحقل ظهر أنه من المخطط أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل ليبلغ نحو مليار و 750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه سيواصل ارتفاعه ليبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ حاليًا تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من إنهاء الأعمال البحرية لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة جار اختباره قبل التشغيل الفعلي.

وأكد "الملا" أهمية الإسراع بتنفيذ مراحل هذا المشروع القومي العملاق وكافة مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى المكتشفة بما يساهم في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام الحالي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال بإعتباره واحدًا من أهم الأولويات الاقتصادية لوزارة البترول في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة المشروعات الجديدة وسبل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحرص على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأوضح أن شركات البترول الوطنية التي تساهم في تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر قد ضاعفت من جهودها لإستكمال المراحل التالية بمعدلات عمل سريعة وبرامج زمنية مضغوطة لافتًا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت نجاح هذه الشركات في تنفيذ مراحل جديدة من الإنتاج في توقيتات زمنية قياسية استنادًا إلى الخبرات التي اكتسبتها في تنفيذ مرحلة الإنتاج المبكر من المشروع، مؤكدًا أن إنجاز هذا المشروع العملاق بواسطة كوادر بترولية مصرية وتحقيق إنجازات زمنية غير مسبوقة في التنفيذ يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها بكفاءة عالية.وأضاف أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتى لإعطاء دفعات لإنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة في توقيتاتها المحددة من خلال متابعة معدلات تنفيذ برامج العمل وسرعة اتخاذ الإجراءات وتذليل كافة التحديات والتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يدعم خطة الوزارة الطموح لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم تحقيق فائض في إنتاج الغاز وكميات إضافية لتوجيهها لصناعات القيمة المضافة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات والوفاء بالألتزامات التصديرية.

وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه المحطة البرية لمعالجة إنتاج حقل ظهر في منطقة الجميل ببورسعيد لمتابعة تشغيل وحدتي الفصل والمعالجة الثالثة والرابعة وهو مايرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، كما قام بالوقوف على آخر مستجدات المراحل التالية من المشروع والمستهدف بعد اكتمال تنميتها الوصول بمعدل إنتاج الحقل إلى ذروته بما يبلغ نحو 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

واختتم الوزير جولته برئاسة اجتماع عمل موسع ضم رؤساء شركات قطاع البترول العاملة في المشروع وهى بتروبل و إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل المشروع والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل سرعة الإنجاز وتنفيذ الاعمال اللازمة للوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعي.