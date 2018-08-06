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سلفاكير يدعو الرافضين للحصول على حقوقهم سلميا

سلفاكير يدعو الرافضين للحصول على حقوقهم سلميا

سامح شكري يغادر إلى واشنطن في زيارة تستغرق يومين

سامح شكري يغادر إلى واشنطن في زيارة تستغرق يومين

مميش: قناة السويس الجديدة أدت لظهور "الإسماعيلية الجديدة"

مميش: قناة السويس الجديدة أدت لظهور "الإسماعيلية الجديدة"

مميش: أولادنا وأحفادنا سينهال عليهم الخير من عائدات قناة السويس الجديدة

مميش: أولادنا وأحفادنا سينهال عليهم الخير من عائدات قناة السويس الجديدة

مميش: الرئيس جاء لزيارة القناة بعد 3 أشهر في شكل مفاجئ

مميش: الرئيس جاء لزيارة القناة بعد 3 أشهر في شكل مفاجئ

بالصور| السعودية تستعرض كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام

بالصور| السعودية تستعرض كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام

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بالفيديو| اللقطات الأولى لتفحم سيارة عند مطلع كوبري أكتوبر

بالفيديو| اللقطات الأولى لتفحم سيارة عند مطلع كوبري أكتوبر

محمود فارس.. فنان شاب ترك التمثيل ليشارك في حفر قناة السويس الجديدة

محمود فارس.. فنان شاب ترك التمثيل ليشارك في حفر قناة السويس الجديدة

قبل مادورو.. 3 محاولات اغتيال تعرض لها الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز

قبل مادورو.. 3 محاولات اغتيال تعرض لها الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز

بروفايل| «مادورو».. «لنذهب إلى اليمين»

بروفايل| «مادورو».. «لنذهب إلى اليمين»

المدارس بتتغير: الفصول بأسماء الفواكه.. وترتيب المقاعد على شكل «S» و«Z»

المدارس بتتغير: الفصول بأسماء الفواكه.. وترتيب المقاعد على شكل «S» و«Z»

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حملات نظافة برعاية المواطن والمسئول.. لكن «القمامة أقوى من الحملات»

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