تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 13 شهرا، مستفيدا من التوقعات الإيجابية برفع الفائدة الأمريكية مرة أو مرتين في الفترة المتبقية من 2018.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.11%، عند مستوى 95.13، عند أعلى مستوى في 13 شهرا، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، بنسبة 0.17 بالمائة، إلى 1221.3 دولارا للأوقية "الأونصة"، فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، بنسبة 0.15% عند مستوى 1213.07 دولارا للأوقية.

وتشكل الفائدة الأمريكية، ضغوطًا على الذهب، ليستقر حول أدنى مستوياته في عام، مع انتعاش الدولار، خاصة مع تثبيت "المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء الماضي، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، وتراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.27% إلى 15.42 دولارا للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.08%، إلى 831.66 دولارا للأوقية.