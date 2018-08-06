من منطلق تهادوا تحابوا، قرر أحد المكاتب في المملكة العربية السعودية يدعى "مكتب الزمازمة الموحد" توزيع عبوات من ماء زمزم على حجاج بيت الله الحرام وزوار المملكة خلال موسم الحج هذا العام.

لم يقتصر توزيع المياه في الشوارع العامة فحسب، بل توزع على الحجاج عند وصولهم إلى مراكز التوجيه التي يتجمعون فيها، بالإضافة إلى الذهاب لمنازلهم والفنادق التي يقطنون بها، وحتى اللحظات الأخيرة للزوار في مطارات المملكة وقبل مغادرتهم يهدي الزمازمة عبوة من ماء زمزم للمغادرين.

أحجام مختلفة يوزعها شباب الزمازمة على ضيوف الرحمان، فالزجاجات تبدأ من 200 ملل ولتر وصولًا إلى 20 لترًا، وتمنح العبوات بحسب عدد الأفراد في بعض الأحيان.

وأعلن أمير عبيد المتحدث الرسمي بمكتب الزمازمة، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الخطة تهدف إلى توزيع المياه على 3 برامج عمل البرنامج الأول يبدأ من مركزي التوجيه بطريقي مكة جدة السريع ومكة المدينة السريع من خلال تجنيد 134 عاملا، وتجهيز 4 غرف للتبريد ومظلات لحماية كراتين الماء علاوة على رافعتين شوكية لتوزيع ما مقداره 3.336.000 عبوة ماء زمزم سعة 200 ملل.

وعن البرنامج الثاني، قال عبيد، يبدأ عمل البرنامج الثاني في مكة المكرمة بتوزيع عبوات ماء زمزم سعة 20 لترا على الحجاج في مساكنهم بمكة المكرمة من خلال تجنيد 770 عاملا و7 مجموعات خدمية ميدانية و99 سيارة، مشيرا إلى أن المقدر توزيع 1.665.000 عبوة طيلة موسم الحج في هذه المرحلة، بينما تنطلق أعمال البرنامج الثالث في نهاية الموسم بمركزي التفويج بطريقي مكة جدة السريع ومكة المدينة السريع، بتوزيع ما مقداره 2.400.000 عبوة ماء زمزم بسعة 200 ملل من خلال تجنيد 134 عاملا، وتوفير 4 غرف تبريد ومظلات لحماية كراتين الماء ورافعتين شوكيتين.