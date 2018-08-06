قررت الإدارة العامة للمرور، غلق كوبري السيدة عائشة جزئيًا على مرحلتين، بدءًا من أمس، ولمدة 3 أشهر.

وتبدأ المرحلة الأولى، بغلق الكوبري بالاتجاه القادم من القلعة والمتجه إلى مجرى العيون، وتحويل الحركة المرورية إلى المسطح الأرضي، مع غلق جميع الفتحات أسفل جسم الكوبرى لمنع حركة المرورية العرضي واستيعاب الأحجام لمدة شهر ونصف، فيما تبدأ المرحلة الثانية من إغلاق الكوبري، في الاتجاه القادم من مجرى العيون ومتجه إلى القلعة، وتحويل الحركة المرورية في هذا الاتجاه للقادم من مناطق مجرى العيون، على أن يسلك الطريق العكسي الذي تم الانتهاء من إصلاحه بعد استقطاع جزء من الجزيرة الوسطى والرصيف قبل مطلع الكوبري، وسلوك الاتجاه الذي تم الانتهاء الأعمال منه، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد منزل الكوبري، وتستمر هذه الأعمال لمدة شهر ونصف أيضًا.

وتسبب اغلاق الكوبري في حدوث زحام، وتكدس للسيارات، وتقدم "الوطن" الطرق البديلة، كالتالي:

-القادم من صلاح سلام ومتجه إلي وسط البلد يسلك نفق الأزهر

-المتجه من المقطم إلى وسط البلد، يسلك صلاح سالم ثم الدوران للخلف أسفل كوبري أحمد سعيد ثم نفق الأزهر وصولا لوسط البلد.

-المتجه من مشية ناصر إلى وسط البلد، يسلك صلاح سالم ثم نفق الأزهر وصولا لوسط البلد.

-المتجه من الفسطاط للمقطم، يسلك الطريق الدائري، بدلا من ميدان السيدة عائشة.