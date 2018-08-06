أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية دور الإعلام في الترويج لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي وتعريف الرأي العام بقضية التنوع البيولوجي وأهميته في كافة مناحي الحياة، وضرورة وضعه في الاعتبار عند وضع السياسات والآليات الخاصة بكافة مجالات التنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي نوفمبر 2018.

وأشارت فؤاد، إلى أن المؤتمر سيشهد العديد من الفعاليات الرسمية وغير الرسمية ومشاركة ممثلين للمنظمات الدولية والمجتمع المدني، كما سيشارك جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب في ورشة العمل التي تجرى على هامش المؤتمر، وتهدف إلى مناقشة الحلول المبتكرة لدمج التنوع البيولوجي بالقطاعات التنموية المختلفة.

وأضافت الوزيرة، مصر تتطلع لدفع عجلة "صون الطبيعة" من خلال إطلاق مبادرة عالمية لحلول الطبيعة على هامش المؤتمر، وتهدف إلى ربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ واستخدمات الأراضي، لدفع مسارات التنمية وتحقيق تنمية مستدامة.