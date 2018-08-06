قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن العام القادم سيتضاعف إيراد قناة السويس أكثر، وكلما زاد الدخل بالدولار والعملة الصعبة.

وأضاف "مميش" خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة أنه تم حساب عند تقديم الفكرة في عام 2023 ستحقق القناة عائدات ضعف الدخل القديم، ولكن المؤشرات بدأت ترتفع منذ عام 2017.

وتابع مميش أن قناة السويس الجديدة كلفت 20 مليار و417 مليون جنيه، وحققنا هذا العام ثمن القناة في ظرف عام، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا أن تحقق القناة عائدات تغطي ثمنها خلال عام واحد.