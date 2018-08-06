وضع الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، حجر الأساس لمزرعة سمكية بمدينة الطور على مساحة 15 ألف متر مربع.

وتفقد أبوستيت المزرعة السمكية التابعة لمركز البحوث وتتضمن عددا من الأحواض السمكية الصغيرة الحجم كتجربة لإقامة الأحواض الكبيرة.

كما تنفقد وزير الزراعة ومرافقيه مزرعة تسمين العجول لمؤسسة "مصر الخير"، وأثنى على محافظة جنوب سيناء باعتبارها رائدة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسمين مليون رأس ماشية.

وتأتي زيارة وزير الزراعة على هامش حضوره فعاليات الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشرم الشيخ.