قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء لـ"الوطن" إن جميع أبناء الأزهر مسخرون لخدمة المجتمع ويبذلون جهدهم في مواجهة انتشار الطلاق بالمجتمع إضافة لجهود وحدة "لم الشمل" التابعة للمشيخة.

وأضاف مهنا، جميع الأساتذة بالجامعة وكل الوعاظ والشيوخ يتحدثون في دروسهم وحلقاتهم حول القضية لبيان خطورتها وكيف أنها تدمر المجتمع، وكيف أن الأسرة أساس المجتمع ويوضح للشباب غير الواعين بما يجره الطلاق على المجتمع من ويلات ودمار خطورة ذلك، وأن المجتمع الذي يكثر فيه الطلاق دلالة جهل وسوء فهم أبنائه.

وتابع مهنا، نشدد للشباب على أن المطلق رجل ضعيف عاجز عن حل مشكلته والتفاهم مع زوجته، فلجأ لأبغض الحلال ولم يستطع مواجهة مشكلته وحلها، فالنبي لم يطلق أبدا وكان يمنح نساءه كل ما يتمنونه من حب وإنفاق، ونادى باحترام النساء مرات عديدة حتى آخر أيامه في حجة الوداع طالب باحترامهن وأوضح أن الرجل المحترم لا يضرب فقال النبي: "لن يضرب خياركم".