أكد الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة القناة، أن طلاب معهد كنفوشيوس لتعليم اللغات الصيني بالجامعة، والمتواجدون حاليا داخل المعهد بجامعة بكين بالصين، يدشنون اليوم الإثنين برنامجهم التعليمي والثقافي، والذي يستعرض عدد من المشروعات والبرامج التي أنتجها الطلاب بجامعة القناة لمناقشتها وتقيمها أمام لجنة الخبراء الصين من أساتذة كلية بكين.

وقال "أبو النور"، إن الطلاب المصريين حرصوا على إلتقاط بعض الصور التذكارية بعد أن أنهوا مساء ليلة أمس الجولة السياحية بزيارة سور الصين ومن المقرر أن يبدأ الطلبة محاضراتهم العلمية والثقافية اليوم، والتي سوف تستمر لمدة أسبوعين بمعهد كنفوشيوس بيت اللغة والثقافة الصينية.