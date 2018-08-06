أفاد شهود عيان، وقوع انفجار بالقرب من مطار في مدينة بولونيا الإيطالية، ووقع الانفجار على الطريق السريع جراء حادث وانتشرت النيران على السيارات المجاورة، كما نقلت الصحيفة المحلية "Il Resto del Carlino، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وشارك مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي صور وفيديو الانفجار، الذي وقع في مدينة بولونيا الإيطالية، وأشار بعض المستخدمين إلى أن الحادث لم يحدث في المطار، ولكن على الطريق الذي انفجرت فيه شاحنة البنزين، و​تم إرسال سيارات الإسعاف ومحركات إطفاء وطائرة هليكوبتر إلى مكان الحادث، وأدت سلسلة الانفجارات إلى وقوع ضحايا.

​وحظرت حركة المرور على الطريق السريع في ضاحية بولونيا الشمالية الغربية في كلا الاتجاهين نتيجة للانفجار ولم يتضرر المطار وجميع الخدمات تعمل ضمن موعدها.