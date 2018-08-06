وجه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية منطقة القناة الاقتصادية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على استجابته الفورية ودعمه غير المحدود الذي قدمه لإنجاج مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة.

وقال الفريق مميش، في بيان تم توزيعه خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف صباح اليوم، إننا نحتفل اليوم بذكرى غالية على كل مصري، وهي الذكرى الثالثة لافتتاح السيد الرئيس عبد رالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة 6/8/2015 التي حفرها هذا الشعب العظيمفي زمن قياسي أبهر العالم "عام واحد" لتيسير حركة التجارة العالمية وزيادة الطاقة العددية لقناة السويس.

وأضاف مميش "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد بناء الدولة المصرية على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة، ويحقق أحلام المصريين في مستقبل باهر إن شاء الله، لتعود مصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية التي تستحقها من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة، تجني ثمارها الأجيال الحالية والقادمة، وندعو الله بأن تكلل كافة جهود سيادته بالنجاح، ونتعهد نحن جميع العاملين بهيئة قناة السويس ببذل كل الجهد لتظل قناة السويس الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية والداعم الرئيسي لاقتصادنا الوطني".

كما أشاد الفريق مميش بشعب مصر العظيم، الذي سارع في تمويل المشروع ذاتيا حيث بلغت تكلفة المشروع 20 مليار جنيه.

وشرح البيان الأهداف الرئيسية لقناة السويس الجديدة:

* الاستعداد للتعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة وخصوصا سفن الحاويات.

*زيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة بما أنعكس إيجابيا على خفض زمن العبور من 22 ساعة لـ11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة.

* رفع معدلات الآمان الماحي بوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ، وهو ما ثبتت جدواه خلال الثلاث سنوات الماضية.

* خطوة رئيسية لتحقيق مشروع مضر القومي للتنمية بمنطقة القناة.

*القضاء على اي منافسة من أي قناة بديلة أو مشروع ملاحي آخر بحيث تعتبر قناة السويس هي الإختيار الرئيسي لحركة التجارة العالمية.

* زيادة عائدات القناة من العملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد المصري.

حققت القناة 15.8 مليار دولار، وتعادل 219 مليار جنيه في ثلاث سنوات وتكلفة إنشاء القناة الجديدة 20 مليار جنيه

وقد سجلت القناة الجديدة مننذ افتتاحها أرقاما قياسية في العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة، لتدحض كل الشائعات والأقاويل التي تناولت بالنقد هذا المشروع العملاق، وفيما يلي بيان بأهم الأرقام التي تحققت خلال تلك الفترة:

*حققت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة في أغسطس 2015 وحتى نهايو شهر يوليو 2018 عائدا قياسيا بلغ 15.8 مليار دولار تعادل 219 مليار جنيه.

*بلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 52199 سفينة بحمولات قياسية، بلغت 3.01 مليار طن بضائع.

العام المالي 2017/2018 يسجل 5.6 مليار دولار وهو أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة

*بلغت عائدات القناة خلال العام المالي 2017/2018 أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة بإجمالي عائدات بلغ 5.6 مليار دولار بزيادة 600 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 12%.

العائدات بالجنيه المصري ترتفع إلى 99.1 مليار جنيه في العام المالي 2017/208 مقابل 73.2 مليار جنيه في العام المالي السابق

*بلغت العائدات بالجنيه المصري خلال العام المالي 2017/2018 رقميا قياسيا غير مسبوق بلغ 99.1 مليار جنيه مقابل 73.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 بزيادة 25.8 مليار جنيسه بنسبة 35%.

- السياسات التسويقية المرنة والحوافز الممنوحة للخطوط الملاحية تدر عائدا إضافيا 1722.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات وتجذب 8081 سفينة لم تكن تعبر القناة من قبل:

العائدات بالجنيه المصري ترتفع إلى 99.1 مليار جنيه في العام المالي 2017/208 مقابل 73.2 مليار جنيه في العام المالي السابق

نجحت قناة السويس خلال السنوات الثلاث الماضية في استقبال أكبر وأحدث سفن الحاويات في العالم تأكيدا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، خصوصا مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى، لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، واضعين نصب أعينهم الإسترشاد بأبعد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو مايعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري.

- تطوير الخدمات المقدمة من هيئة قناة السويس ووسائل تنويع مصادر الدخل:

قامت هيئة قناة السويس بعدد من الإجراءات والدراسات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لحركة التجارة الدولية بهدف تنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن بالاضافة إلى تبني إستراتيجية جديدة قائمة على التوسع في إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ومنها:

*الفاتورة الشاملة الموحدة والدفع الالكتروني.. نظام احترافي جديد في التعامل مع العملاء:

في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل وباقي الجهات المختصة بالدولة تم الإعلان عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحدة في التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس كآلية سداد تستهدف التيسير على عملاء قناة السويس وجذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ، تبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة لتضم كافة الرسوم المحصلة لكافة جهات الدولة في فاتورة موحدة بدلا من تعدد الجهات التي تقوم بتحصيل الرسوم بما ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة.

كما تخطط الهيئة لتطبيق نظام الدفع الالكتروني بالتزامن مع بدء تطبيق الفاتورة الشاملة، وذلك بديلا عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبي مباشرة من الخارج، إلى البنك المركزي دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبي من السوق المصري.

- المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس:

*ربط ضفتي القناة بمحافظات القناة الثلاث لتسهيل انتقال المواطنين وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة من خلال إنشاء مجموعة من الكباري العائمة وإنجاز أنفاق قناة السويس في وقت قياسي بسواعد مصرية من خلال:

1- تشغيل المحاور العبور لسيناء بالمعديات وعددها 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة، تتضمن 13 معدية جديدة، منها عدد 7 معديات بحمولة 320 طن و6 معديات أخرى بحمولة 210 طن.

السياسات التسويقية والحوافز الممنوحة للخطوط الملاحية تدر عائدا إضافيا 1722.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات وتجذب 8081 سفينة

2- تحديث وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي تحت القناة في الكيلو متر 142.5 بمحافظة السويس.

3- الكباري العائمة بدأت المرحلة الأولى بإنشاء كوبري النصر العائم بمحافظة بورسعيد لربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبري الشهيد أحمد منسي بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية وكوبري الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة شرق، وجار استكمال مشروع الكباري العائمة بإنشاء 2 كوبري عائم في منطقة سرابيوم وكوبري آخر بمنطقة الشط بمحافظة السويس.

4- إنشاء عدد 4 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس بعمق 30 متر من سطح القناة، إثنان بالإسماعيلية وإثنان ببورسعيد لربط سيناء بالوادي تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر افتتاحها خلال العام الجاري بمشيئة الله.

5- جار البدء في إنشاء نفق جديد بمدينة السويس شمال نفق الشهيد أحمد حمدي لتخفيف العبء على نفق الشهيد أحمد حمدي وتيسير حركة السيارات والبضائع من وإلى وسط وجنوب سيناء ويبلغ طول النفق 3200 متر وتقوم الهيئة الهندسية بتنفيذه، على أن تتولى هيئة قناة السويس إدارته.

* افتتاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية من الأسماك وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية من خلال شركة قناة السويس للإستزراع السمكي.

حركة بناء السفن في الترسانات العالمية أصبحت مرتبطة بمشاريع تطوير القناة

*تحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات "أحمد فاضل"، والتي بدأت عملها بالفعل في حقل ظهر بالبحر المتوسط بعد التعاقد مع شركة بتروبيل لمدة عامين، وذلك اعتبارا من بداية يونيو 2018.

* مشاركة كراكات الهيئة في عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد - مشروع تكريك بوغاز دمياط - مشورع تكريك مياه جرجوب - مشروع تطهير بحيرة المنزلة- مشروع إحياء النقل النهري بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برا وتنفيذا للخطة القومية وتقليل معدلات استهلاق المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية المصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التي تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل إضافة إلى إنشاء عدد من المعديات والكباري العائمة التي تسهل الحركة بين ضفتي النيل.

* مشاركة هيئة قناة السويس في مشروع تطوير أسطول الصيد، حيث انتهت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية من بناء 12 سفينة صيد كمرحلة أولى تصل إلى 100 سفينة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري.

كما تتوالى جهود هيئة قناة السويس طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة التنفيذية في تقديم الخدمات المجتمعية لأهالي منطقة القناة من خلال حزمة من الخدمات المتنوعة وتشمل:

*إدارة وتشغيل وصيانة محطات مياة الشرب النقية بمدن القناة الثلاث بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميا.

* تقديم مجموعة من الخدمات الطبية المتنوعة من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة للهيئة مثل مركز الفيروسات الكبدية ومركز رعاية ذوي القدرات الخاصة علاوة على المشاركة في الحملات القوميية للتوعية التي تتبناها الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة وتقديم المساعدات الطبية اللازمة عن طريق مستشفيات مدن القناة.

- شركات وترسانات قناة السويس نافذة جديدة للتنمية الاقتصادية:

اتخذت هيئة قناة السويس خطوات جادة نحو تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها في مخطط التنمية الواعدة بمنطقة القناة.

وظهرت نتائج السياسة الجديدة بالتوسع في فتح مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتمثلة في عقد شراكات مع شركات عالمية مثل تدشين شركة التحدي شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع في أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانئ المصرية، وسد الاحتياجات الإقليمية في مجال التكريك، ومن بينها مشروع تكريك مياة جرجوب وتطهير بحيرة المنزلة، هذا إضافة لعقد شراكات داخلية بين شركات الهيئة التابعة كتوقيع برتوكيول التعاون بين كل من شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لربط وأنوار السفن لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية والمقرر أن يبدأ أعماله بشراء سفينة حديثه من طراز DP2 وبمواصفات خاصة استكمالا لسياسة الهيئة في امتلاك أسطول سفن حديثة تلبية لمطالب شركات البترول وهيئة قناة السويس والسوق المحلية والعالمي.

وفي ختام البيان، وجه الفريق مهاب مميش التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المتواصل لمسيرة قناة السويس ومشروعتها التنموية التي تصب في صالح الوطن وتيسير سبل الحياة في منطقة القناة كما وجه الشكر لشعب مصر العظيم على ثقته ودعمه لتمويل مشروع قناة السويس وكذلك الشكر للقوات المسلحة التي تقوم بدور وطني رائع في حماية القناة وحركة التجارة العالمية برا وبحرا وجوا، لتؤمن للعالم وصول الغذاء والوقود ومستلزمات الإنتاج في أقصر وقت ممكن.

ووعد الفريق مميش بأن تظل هيئة قناة السويس برجالها الأوفياء تعمل ليل نهار لترفع راية مصر أمام العالم أجمع وتظل القناة شريانا للحياة والرخاء لمصر والعالم.