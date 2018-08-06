أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تضامن بلاده مع السعودية في إجراءاتها التي اتخذتها ضد كندا.

وقال قرقاش، في تغريدة على "تويتر": "لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة".

وأضاف: "اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجمدت السعودية مساء أمس كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وأمهلت سفير الأخيرة 24 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني في المملكة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف بلاده شعبا وقيادة إلى جانب السعودية، مؤكدا رفضه وإدانته "للتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للمملكة"، واعتبر عباس أن "التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة من أي جهة كانت، يعد مساسا بسيادة المملكة أرضا وشعبا"، داعيا الدول العربية إلى الوقوف بجانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شؤونها الداخلية.