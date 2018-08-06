قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من إنشاء رافد "فوه - أبودني - الروس - الدولى الساحلي" بطول 16 كم وعرض 21م، تشمل 11.5كم، طريق سطحى، 4.5 كم كبارى سطحية وعلوية بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون جنيه.

وأضاف أن هذه الاعمال مستمرة من 15 فبراير 2016 قبل الماضى، ومن المتوقع نهايتها في 15 فبراير من العام القادم 2019م، بامتداد كوبري فوة المحمودية العلوي وتنتهي بطريق "الروس - أبودنيا" بمركز مطوبس ومنه إلى المرحلة الأولى من رافد الروس الدولي الساحلي والتى تبلغ 13.5كم بعرض 21 م، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، أن الأعمال تشمل تنفيذ 7 كباري سطحية بواقع 250 متر طولي للكوبري الواحد، بالإضافة إلى كوبري الروس العلوي بطول 950م، وكوبري برمبال ببحيرة البرلس العلوي بطول 500 متر.

ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى في 30 يونيو من العام الجاري 2018م، لافتاً أن التكلفة الإجمالية لطريق "فوة - الروس - الساحلي" بلغت 895 مليون جنيه.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن أعمال انشاء الطرق والكباري من أهم مقومات الاستثمار بالمحافظة، لافتاً أن كفرالشيخ بها حاليا عدد من الطرق والمحاور المرورية السريعة الموازية للطريق الدولي الساحلي والتي تربط جميع مراكز ومدن المحافظة بعضها البعض من ناحية والطريق الدولي الساحلي من ناحية أخرى لتسهيل نقل الإنتاج من الحاصلات الزراعية والأسماك والحركة التجارية المتبادلة بين محافظات الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأبناء كفر الشيخ.