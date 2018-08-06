قال حلمي بكر الناقد الموسيقي، إن محمد رمضان "مش مطرب أصلا"، كما أن ليس لأحد أن يغني دون تصريح من نقابة الموسيقيين، موضحا أن هناك فرق بين تصريح الغناء كـ"منتسب" أو كـ"مغني"، فهناك منتسبين يغنون ضمن السياق الدرامي لكن هذا يمنع طبع الأغنيات بعيدا عن سياقها الدرامي، ما يعد تحايل على القانون.

وتابع في تصريحات لـ"الوطن"، أن تحرك لجنة العمل والشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة الآن متأخرا، نظرا لأنه أصدر أغنيته بالفعل، متسائلا: "بعد ما غنى إن شاء الله!"، مستبعدا قبول رمضان في نقابة الموسيقيين، قائلا: "مين ده اللي ينجحه، ده مينفعش مطرب، ده مخالف".

وكان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أعلن أن لجنة العمل والشؤون القانونية تواصلت مع نقابة الممثلين، ومكتب الفنان محمد رمضان ليسلك الطريق القانوني إذا كان يرغب في الغناء، حسب تصريحاته لبرنامج "مانشيت" الذي يقدمه جابر القرموطي، ذلك بعد إعلان محمد رمضان نية إحياء حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة بعد طرحه ثاني أغنياته بعنوان "الملك".