هاني شاكر: سمعت إن محمد رمضان هيعمل حفلات غنائية في مصر

قال المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن لجنة العمل والشؤون القانونية تواصلت مع نقابة الممثلين ومكتب الفنان محمد رمضان ليسلك الطريق القانوني إذا كان يرغب في الغناء.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار": "محمد رمضان يجب أن يسلك الطرق القانونية إذا كان ناوي يغني بعيدًا عن الدراما وبعيدًا عن الأفلام وزي ما أنا سمعت أنه عايز يعمل حفلات ولازم الكلام ده يكون عن طريق النقابة".

وتوقع شاكر أن يتعاون محمد رمضان مع نقابة الموسيقيين ويسلط الطرق القانونية لممارسة الغناء في مصر.