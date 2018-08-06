حصلت "الوطن" على جداول توزيع مناهج مادة الرياضيات لجميع المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد الابتدائية والإعدادية والثانوية، والذي سيتم تطبيقه بدء من العام الجديد، بعد إجراء بعض التعديلات عليها من قبل مستشار المادة والتي جاءت كالتالي: