أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران على أن تدخل حيز التنفيذ، فجر الثلاثاء، مستهدفة القطاعات المالية والتجارية والصناعية.

وينتظر أن يبدأ العمل بالحزمة الثانية منها في نوفمبر المقبل، وتستهدف قطاع النفط، الذي يشكل عصب الاقتصاد الإيراني، على وجه التحديد.

وتطال الحزمة الأولى من العقوبات، التي تأتي في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية في إيران، بيع العملة الأمريكية إلى إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حسب "سكاي نيوز".

وتستهدف العقوبات أيضا قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وتشمل العقوبات بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

ووفقا لمراقبين فإن الحزمة الثانية من العقوبات، التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل، ستكون أشد وأقوى إذ إنها سوف تستهدف قطاع الطاقة على وجه التحديد.

وبحسب خطة الإدارة الأمريكية، فإن العقوبات تستهدف الحد من صادرات النفط الإيرانية والوصول بها إلى المستوى "صفر".