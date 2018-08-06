أعلن عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تعديل تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والفنية بعد دراسة أوضاع استيعاب المدارس للطاقة الطلابية.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر في بيان صحفي، إن درجات القبول بمدارس الثانوي العام أصبح 200 درجة بدلا من 206 كحد أدنى.

وأضاف أن الحد الأدنى لدرجات القبول بمدارس الثانوي الفني جاء كالتالي: مدارس التعليم الفني الصناعي: مدرسة الأقصر الميكانيكية 177 درجة، مدرسة الأقصر الزخرفية 158 درجة، مدرسة الأقصر الصناعية بنات 165 درجة، مدرسة العشى الصناعية 155 درجة، مدرسة العديسات الصناعية المشتركة 155 درجة، مدرسة أرمنت الزخرفية بنين 153 درجة، مدرسة أرمنت الصناعية بنات 165 درجة، مدرسة الديمقراط الصناعية بنات 158 درجة، مدرسة أرمنت الميكانيكية بنين 155 درجة، مدرسة أسنا الصناعية بنين 170 درجة، مدرسة أسنا الصناعية بنات 155، مدرسة الدير الصناعية المشتركة 157 درجة.

وجرى تعديلها في مدارس التعليم الفني (تجاري– فندقي): على النحو التالي: مدرسة إسنا الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية (خمس سنوات) 170 درجة، مدرسة الأقصر الثانوية الفندقية (ثلاث سنوات) 165 درجة، مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات 144 درجة، مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنين 145 درجة، مدرسة البياضية الفنية التجارية المشتركة 145 درجة، مدرسة العشي الفنية التجارية المشتركة 145 درجة، مدرسة أرمنت الفنية التجارية المشتركة 144 درجة، مدرسة العديسات الفنية التجارية المشتركة 145 درجة، مدرسة إسنا الفنية التجارية بنات 144 درجة، فرع مدرسة المريس الفنية التجارية الملحقة 145 درجة، فرع مدرسة نجع حبشى الفنية التجارية الملحقة 145 درجة، فرع مدرسة الضبعية الفنية التجارية الملحقة 145 درجة، فرع مدرسة ابن الجراح الفنية التجارية الملحقة 145 درجة.

وفي مدارس التعليم الفني الزراعي: مدرسة القرنة الزراعية 145 درجة، مدرسة أرمنت الزراعية 140 درجة، مدرسة الطود الزراعية 143 درجة، مدرسة إسنا الزراعية 165 درجة، مدرسة الشغب الزراعية (الشهيد مصطفى حجاجي) 165 درجة.