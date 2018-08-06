طلاب جامعة كفرالشيخ يتدربون على الكشف عن الآثار فى "تل الفراعين"

اصطحب الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد طلاب الدراسات العليا بالجامعة المشاركين في المشروع الميداني البحثي والأكاديمي لأعمال التنقيب عن الآثار والحفائر العلمية بمنطقة آثار تل الفراعين "بوتو" بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل نموذج التعاون بين جامعة كفرالشيخ ووزارة الآثار المصرية.

وقال رئيس الجامعة، إن المشروع يهدف إلى تدريب الخريجين وإكسابهم مهارات مهنية بالإضافة إلى المهارات الأكاديمية تساعدهم في التوظيف في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أعلنها الرئيس السيسي في توصيات مؤتمر شباب الجامعات السادس واهتمام الجامعة بالتعليم التطبيقي.

وأضاف "القمري"، أنه جرى استخدام تقنية الاستشعار عن بعد من خلال التصوير الفضائي في رسم الخرائط والتحليل الآثاري ودمجها مع نظم المعلومات الجغرافية لنظم وتحليل المعلومات المكانية للكشف عن الآثار.