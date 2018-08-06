أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بدء صرف معاش مدى الحياة لـ75 أسرة بالمحافظة من بيت الزكاة والصدقات المصري، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

وقال محمد العديسي، مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بتضامن الوادي الجديد، إنه سيجري صرف المعاش مدى الحياة بشكل شهري لهذه الأسر بحد أدنى 500 جنيه وحد أقصى 1200 جنيه، وذلك عن طريق مكاتب البريد.

وأضاف محمد، أن هذه الأسر هي أسر أولى بالرعاية، تشمل المطلقات والأرامل ومهجورة العائل وأسرة مسجون، وجرى التصديق عليها لصرف هذا المعاش الشهري بعد اعتماد الأبحاث الاجتماعية لدى إدارة بيت الزكاة والصدقات المصري.