تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالبحر الأحمر، من ضبط كمية كبيرة من المنظفات الكيماوية مجهولة المصدر في الغردقة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط صاحب شركة لاستيراد والتصدير لإدارته مخزن بدون لافتة الكائن بشارع المدارس وبحوزته عدد 1410 جراكن معبأة منصفات وكيماويات مختلفة الأنواع بإجمالي 14.888 طن وكذا 26 جردل بلاستيكي معبأة منصفات وكيماويات بإجمالي 300 كيلو وكذا عدد 6 براميل بلاستيكية معبأة منصفات وكيماويات بإجمالي 120 كيلو تزن جميعهم 15.308 كيلو جرام.

كما جرى ضبط عدد 1500 استيكر معد للصق علي الجراكن وكذا عدد 110 جركن فارغ وكذا عدد 1 ختامة أكلاشيه مجهول المصدر –منتهي الصلاحية– مزاولة مهنة بدون ترخيص.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9147 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.