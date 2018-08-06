بعد مسيرة دولية، استمرت 22 عامًا، أعلن الحارس التاريخي لمنتخب مصر، عصام الحضري، والذي يلعب لصالح الإسماعيلي، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك بعدما حقق حلمه وشارك في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وحقق عصام الحضري خلال مسيرته الطويلة عددًا من الأرقام القياسية المتفردة، ترصد "الوطن" أبرزها.

- شارك عصام الحضري مع منتخب مصر في جميع البطولات الدولية، باستثناء الأوليمبياد، حيث شارك في بطولة الألعاب الإفريقية عام 1995، وفي كأس الأمم الإفريقية منذ عام 1998 وحتى عام 2017، وفي كأس القارات عامي 1999 و2009، ودورة الألعاب العربية عام 2007، واختتم مسيرة البطولات بالمشاركة في مونديال 2018.

- ينفرد الحضري برقمٍ مميزٍ في مسيرته، حيث يعتبر اللاعب الإفريقي الوحيد الذي شارك في نسختين من كأس العالم للقارات، الأولى في المكسيك عام 1999، والثانية في جنوب إفريقيا عام 2009.

- حارس الإسماعيلي الحالي أصبح أكبر لاعب يشارك في بطولة الأمم الإفريقية، حين شارك في مباراة منتخب مصر أمام مالي في بطولة الأمم الإفريقية 2017 في الجابون.

- أكبر لاعب وقائد لفريقه في تاريخ كأس العالم، وذلك بعدما سجل مشاركته أمام منتخب السعودية في مونديال روسيا الأخير في عمر 45 عامًا و161 يومًا.

- الحارس العربي والإفريقي الوحيد الذي تصدى لضربة جزاء ونجح في منعها من دخول مرمى فريقه في تاريخ كأس العالم، بتصديه لركلة جزاء فهد المولد لاعب منتخب السعودية في مباراة الفريقين في كأس العالم الأخيرة.