قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه هو من طلب من تركي آل الشيخ التعاقد مع المدير الفني الحالي للفريق كريستيان جروس، وتكفل بالصفقة كاملة، مشيرا إلى أن الصفقة تكلفت ما يقرب من 50 مليون جنيه.

وأضاف "منصور"، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تركي آل الشيخ لم يتأخر أيضا عندما طلب منه التعاقد مع فرجاني ساسي، فكان يجب عليه أن يخرج ويشكره.

وتابع أن تركي هو من تكفل بثمن ملابس فريق الزمالك، وأصدر تعليمات لمسؤولي قناة "بيراميدز" أن يتم إنشاء قناة لنادي الزمالك خلال 15 يوما.

ولفت إلى أن المستشار تركي آل الشيخ "عاشق لمصر" مثل محمد بن سلمان، موضحا أن "آل الشيخ" يعشق النادي الأهلي، ويحب محمود الخطيب كثيرا، مشيرا إلى أن صدامه مع تركي آل الشيخ، بسبب دعمه الكبير للنادي الأهلي، متابعا: "دعاني في بيته عشان يوريني المشروعات اللي هتتعمل للنادي الأهلي، وأنا قاعد متغاظ وبقول الراجل ده هيوقع الزمالك".

وتابع: "بعدها كلمت إسماعيل يوسف وعملت فيديو قولت أن تركي آل الشيخ وراني حاجات ومشروعات كبيرة هيتم عملها داخل نادي الزمالك، وهو ما أغضب تركي آل الشيخ منه كثيرا، وكان أول صدام بينهم".