بعد لقاء وزيري دفاعهما.. استراتيجي يوضح سبل تعاون مصر ونيجيريا عسكريا

استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نظيره النيجيري، منصور محمد دان علي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول الوزيران خلال الزيارة، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة مثل الحرب على الإرهاب، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما بحثا عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

نيجيريا تعاني من إرهاب "بوكو حرام" التي تتمركز على حدودها الشمالية الشرقية مع النيجر، وفقًا للعميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية، موضحًا أن التنظيم يمتد في نطاق ساحل الصحراء، ويصل إلى ليبيا عبر مالي والنيجر وتشاد.

وأضاف راغب في تصريحات لـ"الوطن" أن مصر تبنت منذ فترة افتتاح مقر دائم لوزراء دفاع دول ساحل الصحراء في القاهرة، ومنهم نيجيريا، من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية ومد جسور التعاون العسكري بين الدول الإفريقية.

مواجهة الإرهاب العابر للحدود، والذي لا يعرف فواصل حدودية، مهمة مشتركة بين الدول التي تعاني من الجماعات قاعدية الأصل والتي بايعت داعش، ومنها جماعة "بوكو حرام"، حسبما يرى راغب، مشيرًا إلى أن هذه الدول وعلى رأسها نيجيريا التي تعتبر أكبر المراكز المستهدفة في إفريقيا، تريد الاستفادة من الخبرة العريضة لمصر في مواجهة الإرهاب، والتي اكتسبتها من الحرب عليه منذ عقود طويلة.

مجالات التعاون العسكري بين مصر ونيجيريا كثيرة ومتعددة، حسبما أكد راغب، لافتًا إلى أن مصر بالفعل قدمت من قبل منح تدريبية لقيادات عسكرية نيجيرية، كان من ضمنها التدريب في مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" على كيفية مواجهة الإرهاب إعلاميًا، كما يمكن إرسال مدربين ومحاضرين عسكريين إلى نيجيريا.

تبادل الخبرات بين مصر ونيجيريا، في المجالين الأمني والعسكري، هو أحد محاور التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب، حسب الخبير الاستراتيجي، بالإضافة إلى التأهيل وتبادل المعلومات، واستفادة مصر من احتمالية هروب إرهابيين إلى منطقة ساحل الصحراء، والبحث عنهم.