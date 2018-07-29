قتل 11 جنديا نيجيريا و3 مدنيين في هجوم "لجهاديي بوكو حرام"، مساء الجمعة، استهدف موقعًا عسكريًا في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد شهود ومصادر عسكرية الأحد.

وشن مسلحون وصلوا مساء الأحد في شاحنات وعلى دراجات نارية هجومًا بالمتفجرات على موقع عسكري في قرية بوناري قرب ثكنة في ولاية بورنو.

وقال أحد السكان لفرانس برس "وصلوا قرابة الساعة 18,30 (19,30 بتوقيت جرينتش) وهاجموا الموقع العسكري ثم أطلق جنود النار".

وأضاف ان 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل كانوا في مكان مجاور قتلوا خلال تبادل النيران، لافتًا إلى أنه جرى إجلاء سكان المنطقة السبت خشية هجمات جديدة.

وأكد مصدر عسكري وقوع الهجوم مشيرا إلى مقتل 11 جنديا.

وقال المصدر رافضا كشف هويته إن "الارهابيين استولوا على 4 آليات عسكرية بينها مدرعة وشاحنة محملة بالأسلحة".

وأوضح أنه جرى صد الهجوم بعد وصول تعزيزات عسكرية من مونغونو المجاورة.

ومساء الخميس، هاجم "جهاديون من بوكو حرام" قاعدة عسكرية أخرى في شمال شرق البلاد.

وأعلن الجيش الجمعة أنه أجرى تغييرات "كبيرة" داخل القيادة العسكرية في ولاية بورنو تجلت خصوصا في تعيين قائد جديد على رأس العمليات ضد الجهاديين.

وتثبت هذه الهجمات أن "بوكو حرام" لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا رغم إعلان الحكومة تكرارا أنها على وشك الحاق الهزيمة بالجماعة الجهادية.