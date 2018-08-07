أجرى الإعلامي وائل الإبراشي مداخلة هاتفية مع الطفلة رحمة التي ظهرت وهي ترقص بالسنجة على أحد الأغاني الشعبية، وذلك في حلقة اليوم من برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم".

وقالت رحمة إنها تبلغ من العمر 12 عاما وتدرس في الصف السادس الابتدائي مضيفة: "أنا اتعلمت ده من التلفزيون وجه واحد معرفوش إداني كزلك ومطواة وقالي ارقصي بيهم".

وعن المكان الذي تعلمت فيه هذه المشاهد قالت رحمة: "بشوف أفلام بيرقصوا بالمطاوي زي عبده موتة والألماني وبرضه مقلدة صافيناز، وأكتر واحد بحبه محمد رمضان وصافيناز".

وعن رد فعلها بعد انتشار الفيديو قالت: "عيطت وزعلت على نفسي ومكنتش متوقعة أن الفيديو هيوصل كده".

واعتذرت رحمة للمشاهدين قائلة: "أنا آسفة وبعتذر للناس كلها" ليرد عليها الإعلامي وائل الإبراشي أنها ضحية للمجتمع مطالبًا منها بعدم تقليد هذه المشاهد مرة أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة مقطع فيديو لطفلة صغيرة، لم تتجاوز من العمر 10 أعوام وهي ترقص على أنغام الأغاني الشعبية أثناء الاحتفال بالطقس الشعبي "تنجيد فرش العروسة" ممسكة بيدها سلاحًا أبيض "سنجة" في الشارع وسط حالة من البهجة بين أفراد منطقتها وأهلها، وأظهرت التعليقات حالة من السخط والاستهجان لما ظهر في الفيديو.