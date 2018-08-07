"الشباب والرياضة": دخول الجماهير للمدرجات تدريجيا بعد 1 سبتمبر المقبل

قال محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى لتأمين جماهير مباريات كرة القدم ولا تسعى لمنعهم من حضور المباريات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه تقرر التدرج في دخول الجماهير لمباريات كرة القدم بدءا من 1 سبتمبر المقبل وبعد عيد الأضحى المبارك.

وأوضح فوزي أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيرسل دراسة للجهات المعنية يوم 9 أغسطس المقبل، وتتضمن الاستعانة بطلبة الجامعات المصرية لتنسيق دخول الجماهير، مشيرًا إلى أن الجماهير ستعود للمدرجات في مباريات الدوري والكأس وكل أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم.