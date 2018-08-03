كرم كردي: العدد المبدئي لرجوع الجماهير للمدرجات من 2000 لـ5000 مشجع

قال كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن العدد المبدئي للجماهير التي ستحضر المباريات ما بين 2000 لـ5000 مشجع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه خلال عام 2019 ستقام الدورة المؤهلة لأولمبياد طوكيو في مصر بمشاركة 8 منتخبات أفريقية منهم مصر.

وأوضح كردي أن مصر ستلعب في هذه الدورة وأنه يجب أن يحضر الجمهور لهذه المباريات لضمان ميزة الأرض والجمهور.

ووعد كردي أن يزيد عدد الجمهور خلال الدور الثاني لمسابقة الدوري وأن يتم السماح لعدد أكبر من المشجعين بحضور المباريات.