7 معلومات قد لا تعرفها عن الراحلة سناء مظهر

رحلت عن دنيانا الفنانة سناء مظهر عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير 7 معلومات قد لا تعرفها عن الراحلة:

1- ولدت سناء مظهر يوم 17 أغسطس عام 1932.

2- هي شقيقة الفنان أحمد مظهر الذي رحل عن دنيانا عام 2002.

3- تزوجت من الطيار الحربي حسن القصري، واستشهد في الثامن من شهر يونيو عام 1967.

4- بدأت العمل الفني في فترة ستينيات القرن العشرين، فكانت إحدى الفتيات الثلاث في فيلم "بياعة الجرايد" مع ماجدة ونعيمة عاكف.

5- لم تقدم سوى 13 عملاً سينمائيا فقط.

6- آخر أعمالها مسلسل "بوابة المتولي" عام 1985.

7- اعتزلت الفن مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي.