قال جمال السمالوطي رئيس شعبة الجلود باتحاد الصناعات، إن قرار وزير الصناعة والتجارة بضرورة تسجيل الشركات الصينية المصدرة لنا في مصر، والتزامها بمواصفات قياسية معينة ساعد في انتعاش سوق صناعة الأحذية والجلود في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن ذلك القرار ساعد على تقليل الورادات مما ساعد على زيادة إنتاج الأحذية لأكثر من 70 مليون حذاء.

وأوضح السمالوطي أن تعويم الجنيه أمام الدولار ساهم في زيادة أسعار الأحذية نظرًا لارتفاع نسبة العناصر المستوردة في تصنيع الأحذية.