الأربعاء.. مؤتمر صحفي بأكاديمية الفنون لإعلان شروط القبول بمعاهدها

تعقد الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل 8 أغسطس بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى أكاديمية الفنون الجديد بشارع اليابان متفرع من خاتم المرسلين بالهرم.

ويستهدف المؤتمر إعلان تفاصيل شروط القبول بمعاهد أكاديمية الفنون للعام الدراسي الجديد، وهي معاهد الفنون المسرحية والسينما والموسيقى العربية والباليه والكونسرفتوار والنقد الفني والفنون الشعبية، لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ومن المقرر الإعلان خلال المؤتمر عن مفاجآت جديدة ولأول مرة تتعلق بقبول الطلاب للدراسة بمعاهد الأكاديمية.

يشارك في حضور المؤتمر عمداء كافة المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون.