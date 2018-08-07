مدير التغذية المدرسية: زيادة المخصصات لتستوعب عددا أكبر من الطلاب

قال الدكتور إيهاب العيسوي مدير مشروع التغذية المدرسية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمر باستكمال المشروع القومي للتغذية المدرسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنه تقرر زيادة المخصصات المالية للتغذية المدرسية لتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأوضح العيسوي أن المشروع الخدمة للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة هو أحد الجهات الموردة للتغذية المدرسية هذا العام، مشيرًا إلى وجود 15 مصنعا منتشرين في 13 محافظة لإنتاج "بسكويت البلح" والذي يحتوي على قيمة غذائية عالية.

ولفت العيسوي إلى أن المشروع ينتج تغذية لـ2.5 مليون طالب وأن المستهدف هو الوصول لوجبات مدرسية لـ10 ملايين طالب.