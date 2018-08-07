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في عيد ميلادها.. أغنيات شيماء سيف مع ألمع النجوم

في عيد ميلادها.. أغنيات شيماء سيف مع ألمع النجوم

ليس كل ما يمكن صيده سمكاً: السنارة بتصيد أحذية وبنطلونات ومحافظ فاضية

ليس كل ما يمكن صيده سمكاً: السنارة بتصيد أحذية وبنطلونات ومحافظ فاضية

«فيزا» العالمية: 45% من المصريين يدفعون إلكترونياً مرة فى الأسبوع

«فيزا» العالمية: 45% من المصريين يدفعون إلكترونياً مرة فى الأسبوع

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

رئيس هيئة الطاقة الجديدة: فتحنا باب الترخيص لمحطات صغيرة «متصلة بالشبكة القومية»

رئيس هيئة الطاقة الجديدة: فتحنا باب الترخيص لمحطات صغيرة «متصلة بالشبكة القومية»

الشركات تستغل اشتعال «الفواتير» لترويج مبيعاتها من «الشمسية»

الشركات تستغل اشتعال «الفواتير» لترويج مبيعاتها من «الشمسية»

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مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

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