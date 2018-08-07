عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، صباح اليوم، اجتماعا بمقر وزارة النقل، بحضور الويزر الدكتور هشام عرفات، واللواء فؤاد عثمان، رئيس الهيئة وأعضاء المجلس، لمناقشة الحساب الختامي والميزانية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الهيئة حققت فائضا قدره 129 مليون جنيه عن العام المالي 2017/2018 بزيادة قدرها 47 مليون جنيه عن الفائض المقدر، ونفذت الهيئة نسبة 93% من خططها الاستثمارية بإجمالي مبلغ 155 مليون جنيه، شاملة مشروع تطوير ميناء طابا البري والمرحلة الأولى من تأمين موانئ الهيئة.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع الذي ناقش مشروعات التطوير المقبلة في الموانئ المختلفة، بالاستمرار في معدلات الأداء وتطويرها، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالنواحي التدريبية الخاصة بالعاملين بالموانئ بإعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، واعتمد المجلس الحساب الختامي والميزانية.

وعلى هامش الاجتماع، صرح عرفات بأن هناك خطة شاملة في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث خططت الوزارة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق، موضحا أنه من المستهدف أن يجري نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

وأوضح عرفات أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي، مشيرا إلى اختيار هذه المواقع وفقا لأسس علمية، مضيفا أن هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية سوف تنشأ في كل من مدن: "السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة".

وقال إنه جرى بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة هذه الموانئ، حيث جرى طرح مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان على المستثمرين في مناقصة عالمية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وجرى تأهيل تحالفات كبرى للدخول في هذا المشروع، وجار الآن استكمال عملية الطرح والترسية.