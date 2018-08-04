مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، طالب أعضاء بمجلس النواب، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بضرورة إجراء صيانة للقطارات قبل العيد، وتوفير الخدمات للمواطنين، فضلاً على ضرورة توفير تذاكر القطارات للحد من السوق السوداء.

وطالب النائب البدرى أحمد ضيف، عن محافظة أسيوط، بوجود لجنة فنية لمتابعة حركة سير قطارات الصعيد بين القاهرة والإسكندرية والصعيد، وتوفير الخدمات على رحلات القطارات خلال فترة العيد.

وشدد "ضيف"، على ضرورة إجراء دوريات صيانة على القطارات التى تستوعب كل عام عدد كبير من المواطنين المغتربين المتواجدين بالقاهرة والإسكندرية، ويقضون إجازة عيد الأضحى مع أهاليهم وذويهم بمحافظات الصعيد.

وطالب "ضيف"، وزير النقل بضرورة توفير التذاكر وتسهيل إجراءات الحجز للمواطنين، لمنع طرحها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ومن ثم يجب حظر بيع تذاكر القطارات خارج المحطات وهيئة مكتب السكك الحديد.

وأكد النائب ياسين عبد الصبور، عن محافظة أسوان، ضرورة تأكد وزارة النقل من سلامة القطارات وصيانتها، قبل حلول عيد الأضحى، خصوصاً وأن أبناء المحافظات والصعيد يذهبون للقاء أسرهم وأهاليهم، وبالتالى يستوجب الأمر ضمان الحصول على وسيلة نقل أدمية، محذراً من التكدس والزحام الذي يصاحب مثل هذه الرحلات بما يعوق عملية سير القطارات.

وطالب "عبدالصبور"، الوزارة، بضرورة توفير تذاكر القطارات والإعلان عن أسعارها، لسد الطريق أمام "مافيا التذاكر" الذين يظهرون على الساحة فى الأعياد ويقومون ببيعها بأسعار خيالية.

وطالب النائب محمود عبد المعز الحفنى، عن دائرة العياط بالجيزة، بضرورة زيادة عدد القطارات خصوصاً "خط الصعيد"، لتلافي وقوع أى أزمات بسبب تكدس المواطنين، فضلاً عن ضرورة توفير أكبر عدد من التذاكر لضمان عدم بيعها فى السوق السوداء.