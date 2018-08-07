استقبلت صباح اليوم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.

وبحث الجانبان سبل التعاون لخدمة المغتربين والاستفادة من خبراتهم في المجالات المختلفة بما يخدم الصالح العام في البلدين الشقيقين وأشادت السفيرة بالتجربة السودانية في شؤون المغتربين وقضايا الهجرة والاستفادة منها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن التعاون مع جهاز شؤون المغتربين السوداني يعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني، مضيفة أن هناك تبادلاً للخبرات بين الوزارة وجهاز شؤون المغتربين فيما يتعلق بالمغتربين خاصة المرأة المهاجرة والعلماء بالخارج وغيرها من الملفات المشتركة.

وبدوره، أعرب السفير كرار التهامي، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، عن سعادته بالتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم فيما يخص قضايا المهاجرين، مضيفًا أن التاريخ والجغرافيا يخدمان ذلك التعاون.

وتابع التهامي أن هناك واقعًا وقواسم مشتركة لصالح الجاليات، وأن روابط الشعب هي الأهم والأقوى، وصولا لرؤية مشتركة ومجالات تفاهم لتعزيز الدبلوماسية الشعبية.