بالصور| "الهجرة" تعلن توصيات منتدى المصريين بالخارج

اختتمت فعاليات المنتدى الأول للمصريين بالخارج "في إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثلي كل من وزارات الدفاع والمالية والتضامن والإسكان والاستثمار والتجارة والصناعة والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي.

وجاءت التوصيات الخاصة بكافة جلسات المنتدى كما يلي:-توصيات لجنة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية:

- البنك المركزي يدرس تفعيل مبادرته مع البنوك الوطنية المصرية بتقسيط الرسوم الجمركية على سيارات المصريين بالخارج لتكون بواقع قرض بفائدة ميسرة والتي تم اقتراحها من المصريين بالخارج وخاصة دولة الكويت.

- دراسة إمكانية فتح حساب لدى البنوك المصرية الوطنية لعقد اتفاقيات متبادلة مع البنوك الأجنبية بدول المهجر.

- وضع آلية لإنشاء صندوق تكافلي لمساعدة المصريين بالخارج أو بنك يتولى ذلك من خلال تبرعات المصريين بالخارج.

- العمل على تقوية إشارة بث القنوات المصرية للدول الأوروبية والأمريكية.

- العمل على تعميم الاتفاقية المعمول بها بين مصر والسودان في التأمين على العاملين بالدولتين مع باقي الدول العربية وغيرها من الدول الأوروبية.

توصيات لجنة البنك المركزي والبنوك الوطنية:

- دراسة فتح فروع للبنوك الوطنية في مختلف دول العالم خاصة في السعودية والكويت وإيطاليا وهولندا في ظل الإجراءات المفروضة بالدول المضيفة والسياسيات البنكية المصرية.

- توسيع التوعية بشهادة أمان بين المصريين بالخارج من خلال البنوك ووزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية.

- تسويق النظم البنكية للمصريين بالخارج بشكل أكثر فعالية.

- التنسيق بين وزارة الخارجية والبنوك لتفعيل وجود ممثل من البنوك في اللجان القنصلية.

- دراسة مقترح إنشاء صندوق الاستثمار بالدولار المقدم من الجالية المصرية بأمريكا.

توصيات جلسة التربية والتعليم والتعليم العالي:

- دراسة إيفاد بعثات تدريبية من الطلاب المصريين إلى الجامعات في الخارج بدعم من الأساتذة المصريين المتواجدين في الجامعات الدولية في الخارج.

- إجراء مسابقات للمكاتب الثقافية لاختيار أفضل رسائل علمية يقدمها المصريون بالخارج من رسائل الماجستير والدكتوراة.

- اقتراح إدراج منهج توعوي خاص بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالهجرة الآمنة بمدارس التعليم الفني.

- اقتراح إنشاء صندوق دعم لأفضل المشروعات البحثية التي يقدمها المصريون بالخارج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

- اقتراح إنشاء فروع أو أكاديمية تابعة لمؤسسة الأزهر لنشر مبادئ الإسلام الصحيح.

- العمل على إنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج.

توصيات جلسة الدفاع والخارجية والداخلية:

- التنسيق بين وزارات "الدفاع والخارجية والداخلية" والجهات المعنية بشأن بحث كيفية اختصار الوقت اللازم لإصدار الوثائق الصادرة من قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، استجابة لطلب الجاليات المصرية والموافقة المبدئية من وزارة الداخلية.

- دراسة إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي في مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الداخلية أسوة بالآليات المتبعة في استخراج جوازات السفر وشهادة الميلاد.

- تدشين حملة توعية موجهة للمصريين بالخارج لإبراز التسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتعريف بتخصيص شباك واحد للمصريين بالخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية ومد ساعات العمل بها.

- التوعية بأهمية أداء شباب المصريين بالخارج للواجب الوطني "فترة التجنيد الإلزامي" وتنمية روح الواجب الوطني بين شباب المصريين بالخارج.

توصيات جلسة الإسكان والصناعة والاستثمار:

- العمل على إسراع فض المنازعات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية للمصريين بالخارج من خلال وزارة الاستثمار كوسيلة للترويج الاستثماري بين المصريين بالخارج في ظل قانون الاستثمار الجديد.

- دراسة إنشاء شركة قابضة تقوم بطرح مشروعات المصريين بالخارج ومشاركتهم بها في شكل أسهم استثمارية لضمان الجدوى وتجنب مخاطر الاستثمار.

- الاستعانة بالبنوك الاستثمارية في الاستشارات المالية ودراسات الجدوى لطرح فرص استثمارية للمصريين بالخارج وتجنب مخاطر الاستثمار غير الآمن.

- دراسة طرح مجمعات سكنية وأراض للمصريين بالخارج واستكمال وحدات الإسكان الاجتماعي في المحافظات خاصة أسوان وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني.

- اعتبار وزارة الهجرة محطة التواصل الرئيسية بين المصريين بالخارج والجهات المعنية بالدولة للتدخل في حل المشاكل الاستثمارية القائمة والتعريف بالفرص الاستثمارية المختلفة بشكل مباشر دون وسيط.

جدير بالذكر أن انعقاد المنتدى الأول للمصريين بالخارج جاء بهدف التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، لافتة إلى دعوة ممثلين عن الوزارت والجهات الحكومية المعنية لتعظيم الاستفادة من المنتدى والرد على جميع استفسارات المواطنين بالخارج والاستماع إليهم، وطرح كل وزارة لرؤيتها من أجل العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم.