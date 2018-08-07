"الداخلية" تستجيب لشكوى "الوطن" في واقعة الاعتداء على صحفية بورسعيد

استجابت وزارة الداخلية للشكوى التي نشرتها جريدة الوطن بتاريخ 4 أغسطس الجاري بشأن واقعة اعتداء ضابط في بورسعيد على الزميلة هبة صبيح، الصحفية بالجريدة، وقالت الوزارة إنه بعد فحص الواقعة تبين أن الضابط المعين بخدمة تأمين الجمرك تلقى إخطارا من الخدمات المعينة بالمنفذ يفيد بقيام إحدى السيدات بالتصوير داخل المنفذ دون تصريح وتصادف وجود سيدة أخرى منتقبة بذات المكان.

وأضافت الداخلية، أنه على الفور انتقل الضابط إلى موقع تواجد السيدتين للفحص وبسؤال كل منهما على حدة عن تحقيق الشخصية رفضتا الإدلاء ببياناتهما ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين الضابط وبين القائمة على التصوير، وباستكمال الفحص والمناقشة تبين أنها الصحفية هبة عوض محمود، كما تبين عدم حملها تصريح بالتصوير، وعقب إطلاع الضابط على شخصيتها ولأسباب تواجدها بالمنفذ تم إبلاغها بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها للتصوير داخل المنفذ وتم صرفها من محل الواقعة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير مذكرة تصالح.

وأعربت الوزارة، عن تقديرها للدور الإيجابي والبناء الذي يقوم به الإعلام المصري، مؤكدة حرصها على توفير المناخ المناسب لأداء العمل الإعلامي وفقا للقانون.