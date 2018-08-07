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"الزراعة": تطوير "الري الحقلي" لـ225 ألف فدان في 10 محافظات

"الزراعة": تطوير "الري الحقلي" لـ225 ألف فدان في 10 محافظات

طائرة "مصر للطيران" إلى تورنتو تهبط اضرارايا في أيرلندا لإنقاذ راكب

طائرة "مصر للطيران" إلى تورنتو تهبط اضرارايا في أيرلندا لإنقاذ راكب

"ريدفورد" على كرسي التقاعد.. "العجوز والسلاح" منتهى 60 سنة من الإبداع

"ريدفورد" على كرسي التقاعد.. "العجوز والسلاح" منتهى 60 سنة من الإبداع

زواج التوائم.. 4 عرسان تحت سقف واحد بحياة مشتركة

زواج التوائم.. 4 عرسان تحت سقف واحد بحياة مشتركة

"الداخلية" تستجيب لشكوى "الوطن" في واقعة الاعتداء على صحفية بورسعيد

"الداخلية" تستجيب لشكوى "الوطن" في واقعة الاعتداء على صحفية بورسعيد

مصدر أمني: إصابة 16 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بمدينة نصر

مصدر أمني: إصابة 16 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بمدينة نصر

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