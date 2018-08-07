دعا المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، نواب المحافظ ووكلاء وزارة بالمديريات ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، غدا، لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.