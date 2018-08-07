وكيل القومية للصحافة: أجهزة مخابرات وراء انتشار الشائعات بكثافة مؤخرا

قال عبدالله حسن، وكيل أول الهيئة القومية للصحافة والرئيس الأسبق لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر حاليا تتعرض لمحاولات تشكيك من كافة الجهات المغرضة التي لا تستهدف الخير لها على الإطلاق، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال تخريج إحدى الكليات العسكرية أن مصر تعرضت لـ21 ألف شائعة خلال 3 أشهر وهو مؤشر خطير.

وأضاف حسن خلال ندوة حول دور الصحافة ووسائل الإعلام في مواجهة الشائعات، أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشائعات التي تطول مصر تأتي بأشكال مختلفة وتستغل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مدروس، وهي شائعات لا يعدها الأفراد بقدر ما تعدها أجهزة مخابرات وتنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتطلب منا تحرك سريع لمواجهتها.