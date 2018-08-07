أعلنت جامعة طنطا استعدادها لبدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكلياتها والمعهد الفني للتمريض في العام الجامعي الجديد المعتمدة من رئيس الجامعة، بدءا من الأحد 26 أغسطس الجاري.

وذكرت الجامعة، في بيان اليوم: توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بمقر إدارة الشؤون الطبية بدار الضيافة بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، إضافة إلى ضرورة استلام استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية، كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي.