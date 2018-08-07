تفقد الدكتور السيد خاطر عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، معمل التنسيق الخاص بتسجيل رغبات طلبة الثانوية العامة للمرحلة الثالثة التي انطلقت اليوم.

وشدد خاطر، علي العاملين بالمعمل تقديم المساعدة لطلاب، ومساعدتهم في كتابة رغباتهم وتعريفهم بالأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة، وتنظيم عملية التنسيق تجنبا لحدوث ازدحام داخل المعمل.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2018-2019، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بحد أدنى للشعبة العلمية والأدبية 205 درجة بنسبة 50%، لـ 56828 طالب بالشعبة العلمية و31277 طالبا بالشعبة الأدبية، بإجمالي 88105 طلاب.