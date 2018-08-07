تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الغربية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، دورات مجانية في تنمية المهارات الحياتية وإدارة المال على مستوى كليات الجامعة.

وذكرت الجامعة، في بيان اليوم: يأتي ذلك في إطار برنامج "مشواري" تحت رعاية الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ويمنح المتدربون شهادات معتمدة من مديرية الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

وأوضح البيان أن الدورات تبدأ 12 أغسطس الجاري ولمدة 10 أيام بمركز التطوير بالمجمع الطبي من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا.