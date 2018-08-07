قالت فضائية "أكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد من عدم وجود جدوى للمباحثات مع واشنطن في ظل العقوبات الأمريكية عليهم.