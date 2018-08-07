أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر الكشف على 1425 سيدة، من خلال القوافل التي أطلقتها بدءا من مارس 2017 وحتى الآن، وبلغت 57 للكشف المبكر عن مرض السرطان.

وأوضح الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، اكتشاف 6 حالات يجري علاجها بالمجان داخل أقسام المستشفى المختلفة، مشددا على أن ذلك يأتي ضمن أدوار المستشفى في الكشف المبكر والتوعية للمرضى بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وذكرت المستشفى، في بيان: نواصل إطلاق القوافل الطبية للكشف المبكر على سيدات مدن وقرى الأقصر، في إطار الدور المجتمعي للمستشفى للكشف على المرضى في قوافل أسبوعية مجانية لخدمة هدفها الأول "صعيد بلا سرطان".

وأوضحت أن قوافل الكشف المبكر لسيدات الأقصر تخرج بصورة أسبوعية بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية، عبر توفير 25 سيدة كل أسبوع وبدأت منذ شهر مارس 2017، لتوقيع الكشف عليهن وفحصهن لمواجهة خطر تعرضهن للسرطان، وتقديم محاضرات لهن لتعريفهم بكيفية مواجهة المرض والكشف المبكر له بفحص أنفسهن بالمنزل بصورة دائمة.