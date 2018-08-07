تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، وطلعت عبدالقدر مساعده لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، كورنيش مدينة بلطيم، للاطمئنان، وذلك بحضور عصام الطبجى، محمد البنا، وأيسر موسى، نواب رئيس المدينة، وعددا من التنفيذيين.

قال محافظ كفرالشيخ إن كورنيش مدينة بلطيم أصبح صرحا تنمويا سياحيا حظى بكثير من المقومات الجمالية والطبيعية من خلال تنمية وتجميل الواجهة الجنوبية للمدينة، كما لا يمكن تحقيق تنمية شاملة وكاملة في المجتمع نفسه من خلال جهود الدولة وحدها، إنما تمتد هذه المسؤولية لتشمل كافة أفراد المجتمع الآخرين.

أكد رئيس مركز ومدينة بلطيم على استمرارية العمل التنموي والجمالي والذج بالكثير من المقومات الأساسية لرفع المستوى الخدمي والترفيهي بكورنيش مدينة بلطيم، وذلك بالجوانب الإيجابية كافة التي ترفع من مستوى الخدمات وتحسين المرافق، والعمل على إيجاد وترسيخ الأهداف التنموية بشتى القطاعات وتمكين المستوى الترفيهي من العمل بشكل صحيح وتذليل المعوقات أمام المواطنين والمترددين للكورنيش ذاته.