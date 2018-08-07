شهدت معامل كلية الحاسبات ونظم المعلومات بجامعة عين شمس، إقبالا متوسطا في الساعات الأولى منذ بدء المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة، والمتخلفين من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وقال أحمد عيد، أحد المشرفين على معامل الكلية، إن 300 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن.

جدير بالذكر أن كلية الحاسبات ونظم المعلومات خصصت 5 معامل حاسب ألي مجهزة بأحدث الأجهزة لأعمال تنسيق مارثون المرحلة الثالثة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بدء مارثون تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2018-2019، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بحد أدنى للشعبة العلمية والأدبية 205 درجة بنسبة 50%، لـ56828 طالب بالشعبة العلمية و31277 طالبا بالشعبة الأدبية.