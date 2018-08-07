فازت كلية التربية بجامعة أسيوط بجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد بدولة الإمارات العربية المتحدة للأداء التعليمي المتميز، وذلك لجهودها في رعاية الموهوبين والمبتكرين، واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، والأداء المتميز لأساتذة الكلية، وغزارة الإنتاج العلمي القيم الذي يخص الموهوبين والمبتكرين، وكذلك وجود مركز بالكلية لرعايتهم.

وقال الدكتور عادل النجدي عميد الكلية، إن حصول الكلية على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكلية تسير على الطريق الصحيح، وبخطوات ثابتة تجاه الانطلاق للعالمية، مضيفا أن الكلية شهدت تطويرا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالكلية.

جدير بالذكر، أن جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ذات مكانة عالمية كبيرة، وجرى إطلاقها لأول مرة عام 1998 بهدف تشجيع الارتقاء بالتعليم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتكريم الفئات والجهات ذات العلاقة بقطاع التربية والتعليم؛ من المؤسسات والأفراد الذين يقدمون إنجازات وإبداعات متميزة.